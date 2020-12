CdS – Il Manchester United torna su Perisic: Inter disposta ad aprire, poi tutto su Emerson Palmieri

Dopo un primo corteggiamento che risale all’estate del 2017, a pochi giorni dall’arrivo di Luciano Spalletti ad Appiano Gentile, il Manchester United sembra essere disposto a tornare alla carica per Ivan Perisic. In Inghilterra assicurano che i Red Devils sarebbero disposti a fare un’offerta nel prossimo mercato di gennaio nei confronti dell’esterno dell’Inter che la scorsa stagione – in prestito al Bayern Monaco – ha alzato la prima Champions League della sua carriera.

Nonostante i numerosi tentativi fatti da Antonio Conte per riadattarlo come esterno a tutta fascia, fin qui va detto che il ragazzo non ha convinto pienamente nel ruolo. Ed è dunque per questo motivo che il club nerazzurro è disposto ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno nei suoi confronti nelle prossime settimane, valutando attentamente una possibile uscita. Un piano B, in caso di cessione, è già pronto dalle parti di Viale della Liberazione.

Il primo indiziato per rimpiazzare Perisic a sinistra resta Emerson Palmieri. Come ribadito stamattina dal Corriere dello Sport, l’italo-brasiliano è il favorito del tecnico leccese, che per un breve periodo lo ha pure allenato al Chelsea. Il vero problema è che i Blues restano un osso davvero duro da affrontare e non renderanno per niente semplice un’eventuale trattativa con l’Inter per l’esterno mancino.

