Inter in ansia per l’infortunio di Brozovic: esami in giornata, rischia di saltare lo Spezia

Non sono state buone le prime impressioni arrivate ieri sera da San Siro in seguito all’infortunio rimediato da Marcelo Brozovic nella ripresa di Inter-Napoli. Il centrocampista croato, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 67′ per Stefano Sensi dopo una partita comunque non sufficiente, è stato immediatamente affidato alle cure dei medici nerazzurri. Si è trattato per lui di una forte contusione accusata al retropiede sinistro, vicino alla caviglia.

Chiaramente oggi verranno effettuati ulteriori accertamenti con esami strumentali per valutare innanzitutto l’entità dell’infortunio che ha fermato Brozovic. Una volta stabilita la diagnosi, si potrà fare chiarezza sui tempi del recupero per il centrocampista croato. Ovviamente Antonio Conte spera di poterlo riavere il più presto possibile a disposizione vista la situazione già d’emergenza del centrocampo, ma realisticamente sarà difficile riavere il calciatore a disposizione per il match di domenica contro lo Spezia.

