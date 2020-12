GdS – La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Darmian. E non è severo il rosso ad Insigne

Nonostante non sia stata una gara perfetta sotto il profilo delle scelte, va detto che negli episodi chiave dell’incontro tra Inter e Napoli l’arbitro Davide Massa non ha perso lucidità ed ha giudicato correttamente i casi che stiamo per analizzare. Come scritto anche questa mattina nella moviola de La Gazzetta dello Sport, ci sono davvero pochi dubbi nel caso del rigore nerazzurro: Darmian anticipa e scavalca Ospina, ma viene travolto dal portiere colombiano con un intervento sconsiderato che viene giustamente punito col tiro dal dischetto.

Le proteste di Roberto Insigne, dopo alcuni secondi, fanno infuriare il fischietto di Imperia che dopo essere stato invitato ad andare ‘a ca**re’ mostra il rosso diretto al capitano del Napoli. Anche in questo caso la rosea dà ragione al direttore di gara per la sanzione nei confronti dell’attaccante. Nel resto del match non mancano alcune sbavature da parte dell’arbitro, come nel caso di alcuni falli non fischiati durante il primo tempo o in occasione del mancato giallo a Koulibaly per fallo su Hakimi.

