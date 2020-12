Mercato – Inter, Vecino via in prestito. Si lavora alle cessioni di Nainggolan ed Eriksen, De Paul il nome in entrata

Come già accaduto la scorsa estate, sarà un mercato delle idee quello che l’Inter sta già progettando in vista della sessione di gennaio. Soprattutto a centrocampo si prevedono i principali movimenti sia in entrata che in uscita del club nerazzurro, con importanti esuberi da cui Antonio Conte vuol liberarsi. A partire da Matias Vecino, calciatore particolarmente sfortunato ancora alle prese con il recupero dall’intervento al menisco cui si era sottoposto lo scorso luglio. Per il centrocampista uruguagio si valutano soprattutto soluzioni in prestito per i prossimi sei mesi.

Altri nomi caldi su cui si sta riflettendo nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione sono quelli di Christian Eriksen e Radja Nainggolan. Quest’ultimo la scorsa estate era andato ad un passo dal ritorno al Cagliari, poi saltato per l’intesa mai raggiunta tra i due club. Ma non si esclude che la società sarda possa fare un nuovo tentativo per assecondare il desiderio del ragazzo. Per quanto riguarda il danese, invece, resta in piedi l’ipotesi di uno scambio con Paredes del Paris Saint Germain, anche se a fari spenti dall’Inghilterra Manchester United ed Arsenal osservano le ultime evoluzioni.

Nel caso in cui dovesse riuscire a liberarsi dei tre centrocampisti in uscita, considerata l’impossibilità di tornare su N’Golo Kanté, secondo il Corriere dello Sport l’Inter si tufferebbe sull’altro grande desiderio di Antonio Conte: Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino potrebbe inserirsi perfettamente nell’idea di gioco del tecnico nerazzurro, grazie alle grandi qualità sia tecniche che fisiche. Ma in questo caso servirà presentarsi dall’Udinese con una proposta concreta da 30 milioni di euro in su.

