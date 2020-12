CdS – Inter, Vidal scalpita e punta lo Spezia. Sensi in crescita, Sanchez ancora a riposo

Dopo aver saltato per infortunio le ultime due partite, Arturo Vidal freme dalla voglia di tornare in campo e dare una mano ai compagni. Soprattutto nel finale di ieri sera contro il Napoli, l’Inter ha comprensibilmente mostrato di essere in difetto di ossigeno, soprattutto a centrocampo dove l’infortunio nel secondo tempo di Marcelo Brozovic si è aggiunto a quello del cileno. Considerando che Nainggolan non è ancora al meglio e che Eriksen è fuori dai piani di Conte, in questo momento soprattutto Barella e Gagliardini stanno svolgendo gli straordinari.

In vista di domenica contro lo Spezia, però, Arturo Vidal dovrebbe rientrare a disposizione. Il centrocampista cileno – assicura il Corriere dello Sport – ha smaltito il fastidio muscolare che aveva accusato alla coscia destra nel match contro il Bologna ed avrebbe voluto essere in panchina già ieri sera. Conte, che si affida parecchio alle qualità del cileno, non ha comunque rischiato la convocazione e lo ha tenuto a riposo per la seconda partita consecutiva. Considerati i miglioramenti degli ultimi giorni, però, il Guerriero dovrebbe regolarmente esserci nel prossimo turno di campionato.

In salita anche le quotazioni di Stefano Sensi che sta mettendo sempre più minuti nelle gambe e che in vista del match di domenica con lo Spezia a San Siro si candida ufficialmente per una maglia da titolare. Ancora non buone notizie per quanto riguarda invece le condizioni di Alexis Sanchez, alle prese con un risentimento all’adduttore sinistro.

