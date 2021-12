Marotta alle grandi manovre: l’Inter pianifica il futuro

I piani nerazzurri

I due, complici anche le ristrettezze economiche, sanno che la maniera migliore per chiudere certi affari è partire da lontano, strappando dei pre accordi per i prossimi mesi. Proprio per mettere in pratica la tattica del giocare d'anticipo, come riportato da Corriere dello Sport, i due dirigenti dell'Inter prima di Natale si sono incontrati con un agente FIFA che funge da intermediario nella trattativa per il difensore del Torino Gelson Bremer. Il brasiliano gradisce la destinazione e l'accordo sull'ingaggio sarebbe piuttosto semplice. Discorso diverso invece per il cartellino, con Cairo che per giugno chiederebbe almeno 20-25 milioni di euro. Possibile l'inserimento di una contropartita tecnica, magari uno tra Satriano, Vanheusden o Pinamonti, anche se l'attaccante dell'Empoli viene monitorato attentamente e potrebbe tornare in nerazzurro.