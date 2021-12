Vecino-Inter, è sempre più addio: c’è il Leicester alla finestra

In uscita anche Sensi, sta al giocatore decidere il proprio futuro

388' per Matias Vecino fin qui in questa stagione. Un minutaggio che non può rendere felice il centrocampista che infatti è il più vicino a lasciare Milano. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma l'Inter non disdegnerebbe una sua cessione nel mercato di gennaio per poter monetizzare (in vista magari anche di qualche entrata). Sull'uruguaiano si era fatto vivo il Napoli in estate ma, al momento, le ipotesi più accreditate sono quelle che portano in Premier League.