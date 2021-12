Dumfries: “Grazie Inter, devo molto ad Inzaghi. Il mio sogno nel cassetto”

L'olandese a Voetbal International: "Cresco sempre di più"

"All'Inter dobbiamo davvero tenere in ordine il resto della difesa e lo dobbiamo fare attaccando - ha continuato Dumfries - Questo è possibile anche con la nazionale olandese". Uno degli obiettivi del nerazzurro è infatti fare bene anche con l'Olanda, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali in Qatar: "Non è che io voglio andare lì, devo andare lì. Questo è quello che sogni da bambino. Quindi devo fare in modo di giocare tanti minuti all'Inter. Perché penso che possiamo fare molto con gli Oranje ai Mondiali, abbiamo un gruppo molto esperto".