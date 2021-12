Brozovic come Lautaro: il rinnovo si avvicina, pronto un ingaggio da top

Per il croato pronto lo stesso ingaggio di Lautaro Martinez, l'Inter (e Simone Inzaghi) spingono per il rinnovo

Ci si aspettava la fumata bianca prima di Natale, o almeno prima della fine del 2021, invece così non sarà. La trattativa per il rinnovo di Brozovic è andata per le lunghe: l'Inter è pronta però a fare il passo definitivo. La società ha già offerto un contratto da 5,5 milioni di euro al croato (1,5 in più rispetto a quello in scadenza) ma non è bastato. Da parte del giocatore non c'è l'intenzione di andare via (anche se qualche offerta è sicuramente arrivata, Newcastle su tutti) ma ricordiamo che la richiesta iniziale era di 7 milioni di euro.