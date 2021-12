Mercato – Digne in uscita dall’Everton: l’Inter studia la soluzione in prestito

Sul terzino francese c'è anche il forte interesse del Napoli

Inizia il casting per la fascia mancina. Come anticipato qualche giorno fa, l'Inter è in cerca di un esterno sinistro sul mercato: il rinnovo di Perisic è ancora un rebus e Dimarco viene considerato da Inzaghi più come terzo difensore che come ala a tutta fascia. Per questo motivo, il club nerazzurro vuole tutelarsi in vista di giugno: il primo nome della lista, come riporta La Gazzetta dello Sport, è Lucas Digne.