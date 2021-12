Come stanno andando i giocatori (e non solo) che hanno lasciato l’Inter quest’estate

1 di 7 GLI EX INTER

L'estate da incubo dell'Inter portava a pensare a un possibile anno di transizione per il club nerazzurro. I risultati e il campo hanno invece detto che l'Inter è rimasta forte, nonostante gli importanti addii nella scorsa finestra di mercato. Noi di PassioneInterci siamo quindi chiesti: come se la sta cavando chi ha deciso di "scendere dalla barca" quest'estate? Da Hakimi a Nainggolan fino a Young e Lukaku, passando anche per Joao Mario: andiamo ad analizzare le loro stagioni fin qui.