UFFICIALE – Supercoppa Italiana, comunicato l’orario: ecco quando si gioca

Squadre in campo mercoledì 12 gennaio 2022

L'unica certezza, sino a oggi, è che la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si sarebbe giocata mercoledì 12 gennaio 2022. Ora, però, la Lega Serie A ha reso noto anche l'orario in cui la partita si disputerà: il fischio d'inizio della gara - che, ricordiamo, è calendarizzata allo stadio Meazza di Milano - è previsto per le ore 21.00. Sarà quindi a quell'ora che Inter e Juventus si schiereranno l'una di fronte all'altra per dare inizio alla contesa per aggiudicarsi il trofeo.