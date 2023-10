Marotta DUBBIOSO su Taremi: “Non credo, ma vi dico una cosa…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tra le varie domande, c’è stata anche quella sul mercato di gennaio e, in particolare su Mehdi Taremi del Porto come possibile obiettivo.

Queste le parole del dirigente nerazzurro:

TAREMI – “Obiettivo per gennaio? Non credo. Però siamo l’Inter e siamo sempre attenti a ogni situazione. E ci tengo a dire una cosa: prima i giocatori erano restii ad accettare l’Inter, adesso in tanti vogliono venire, la scorsa estate abbiamo dovuto dire parecchi no. Thuram, Sommer e Pavard ci hanno scelto, vuol dire che l’Inter è considerata credibile”.