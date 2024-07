Martinez: “Inter migliore club in Italia. Vogliamo vincere lo Scudetto”

Dopo settimane di trattative, ora è ufficiale: Josep Martinez è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’annuncio ufficiale del club nerazzurro, il portiere spagnolo è stato protagonista di una prima intervista sul canale YouTube del club.

Queste le sue parole:

INTER – “Sono molto emozionato. È un orgoglio essere in una squadra come l’Inter e non vedo l’ora di iniziare. Ho iniziato a fare il portiere a 5 anni, con mio padre che faceva il portiere non professionista. Andavo a giocare con lui, ho iniziato a giocare nella squadra della mia città. Da lì fino ai 16-71 anni, poi sono andato al Barcellona. Sono convinto di poter fare il salto di qualità. So dove sono, nel miglior club d’Italia. Vengo qui per fare del mio meglio e rendere ancora più grande la storia dell’Inter”.

RUOLO – “Ho avuto la fortuna di essere nelle scuole più importanti nel ruolo di portiere. Sono stato in Spagna, Germania e ora Italia, e questo mi ha fatto tenere un po’ di tutte queste scuole e mi hanno aiutato a crescere il più possibile. Ho avuto la fortuna di essere con squadre che volevano essere protagoniste con la palla. E questo mi ha formato. Mi definisco un portiere coraggioso, diciamo così”.

SERIE A – “Sto molto bene qua, non solo in Serie A, ma anche in Italia, che è simile alla Spagna. So in che squadra arrivo, so di essere un campionato competitivo. Vogliamo tornare a vincere lo Scudetto, che è l’obiettivo numero uno”.