TMW – Maksimovic, l’Inter accelera le operazioni: pronto contratto quadriennale

Mentre l’esplosione di Alessandro Bastoni continua a mostrare i suoi effetti anche in nazionale, l’Inter continua a monitorare diversi profili per rinforzare la sua difesa dal mercato. La dipartita di Diego Godin in estate ha lasciato campo libero a Milan Skriniar, voglioso di riprendersi il ruolo di leader della retroguardia. Ai titolari del terzetto – all’appello manca de Vrij -, però, urge affiancare anche una batteria di difensori di riserva altrettanto affidabile. D’Ambrosio resta un fedelissimo, Kolarov è arrivato solo da pochi mesi e Ranocchia, dopo essere stato vicinissimo all’addio, è rimasto per un altro anno.

In vista di possibili stravolgimenti tra i panchinari, secondo Tuttomercatoweb uno dei punti fermi per la difesa dell’anno prossimo potrebbe essere Nikola Maksimovic. Il centrale serbo, oggi al Napoli, è in scadenza di contratto nel 2021 e l’Inter avrebbe deciso di accelerare le operazioni per assicurarselo. In particolare, il club di Zhang sarebbe prossimo ad offrirgli un contratto quadriennale (è un classe 1991) per strappare il suo ‘sì’ ed ingaggiarlo a parametro zero la prossima estate.

