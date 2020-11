Lukaku loda Eriksen: “Può diventare un fuoriclasse, voglio aiutarlo. Inter? Imparando l’italiano sarà protagonista”

Ieri sera in Nations League è andata in scena la sfida fra il Belgio di Romelu Lukaku e la Danimarca di Christian Eriksen. Fra i due giocatori dell’Inter a spuntarla è stato il centravanti, autore di una doppietta che ha contribuito al successo che ha portato i suoi alla fase finale. Il danese non è riuscito ad imporsi in nerazzurro ed è in procinto di lasciare Milano nella prossima sessione di mercato, ma l’attaccante ha preso le sue difese.

Dopo la sfida, infatti, Lukaku ha parlato di Eriksen ai microfoni dell’emittente danese Kanal 5: “Non è semplice abituarsi al calcio italiano, dove c’è bisogno anche di imparare la lingua. Questo è importante nel rapporto con la squadra ed anche nelle parole che uno può apprendere in allenamento. Io sono stato fortunato ad ambientarmi molto in fretta, se lo farà per lui diventerà tutto più semplice: potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra”.

Lukaku prosegue: “Lui ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse ed io voglio aiutarlo”.