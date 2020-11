Mercato – Il Bayern stoppa il rinnovo con Alaba. L’Inter ci spera, ma occhio alla concorrenza

L’esperimento Kolarov come terzo di difesa operato da Antonio Conte in questo inizio di stagione, fino a questo momento non ha prodotto evidentemente i risultati sperati. Eppure, non è la prima volta che un terzino viene adattato nel ruolo di centrale, basti pensare all’evoluzione tattica avuta negli anni da David Alaba. Il terzino austriaco, infatti, ha inizialmente accentrato la sua posizione imparando a giocare in una difesa a tre, per diventare successivamente a tutti gli effetti un centrale anche in una linea a quattro.

Proprio Alaba è il nome di cui si sta parlando all’Inter in ottica mercato queste ultime settimane. Come ribadito dal Corriere dello Sport, il Bayern Monaco ha infatti interrotto le trattative per il rinnovo del contratto e lo scenario più probabile ad oggi è che il difensore possa liberarsi a parametro zero dal prossimo giugno. Il club nerazzurro è tra i primi sulle sue tracce, anche se la concorrenza in Europa pare davvero notevole. Il suo arrivo chiaramente metterebbe fine dopo appena una stagione alla parentesi di Kolarov in maglia interista, ma il suo innesto – va detto – sarebbe un gran bel colpo per il sistema difensivo di Conte.

