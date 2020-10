Mercato – Niente Alonso per Conte: al tecnico va bene così?

Nella giornata di ieri, Marcos Alonso non ha preso parte alla gara tra Chelsea e Crystal Palace, ma questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è un segnale di mercato. Infatti, pare non ci siano stati nuovi tentativi nerazzurri e potrebbero non esserci nuovi innesti per le fasce di Antonio Conte.

Bisogna capire come la prenderà il tecnico nerazzurro che in conferenza ha sottolineato la presenza di soli tre esterni in rosa: Ivan Perisic, Achraf Hakimi e Ashley Young. Il CdS fa capire che nemmeno sulla fascia destra ci saranno nuovi arrivi, ma bisogna stare attenti alle occasioni delle ultime ore di mercato.

