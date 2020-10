Lazio-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Skriniar, Perisic sulla sinistra

Reduce da due vittorie consecutive con ben 9 gol fatti, l’Inter di Antonio Conte si prepara a sfidare la Lazio di Simone Inzaghi. Il match è in programma alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma, in contemporanea con Parma-Verona e Benevento-Bologna. Qualche cambio per il tecnico nerazzurro, che recupera Vidal dopo la botta subito durante il match contro il Benevento di mercoledì. Per il mister biancoceleste, invece, emergenza in difesa con il terzetto Patric-Acerbi-Radu come scelta quasi obbligata. In difesa, nell’Inter, confermata la presenza di Skriniar, con Barella, Vidal e Gagliardini a centrocampo. A sinistra, invece, torna dal primo minuto Ivan Perisic.

Le formazioni UFFICIALI di Lazio-Inter

Ecco qui di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

A disposizione: Reina, Alia, Anderson, Armini, Bastos, Parolo, Escalante, Caicedo, Cataldi, Akpa-Akpro, Fares.

Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

A disposizione: Padelli, Radu, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Eriksen, Pirola, D’Ambrosio, Brozovic, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi