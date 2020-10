Lazio-Inter, Bastoni (Inter TV): “Sarà una partita spettacolare. Vogliamo la vittoria e sappiamo cosa fare per arrivarci”

Nel corso del pre-partita di Lazio-Inter il difensore centrale Alessandro Bastoni è stato intervistato da Inter TV. La partita di oggi è molto importante per misurare le ambizioni nerazzurre in termini di campionato. Ecco le parole del numero 95 interista a proposito della partita: “Non scopriamo oggi il loro valore. Sono forti, ma anche noi lo siamo: vogliamo conquistare i tre punti. Con l’Atalanta è stata una partita strana, la Lazio poteva fare tanti gol. Noi sappiamo cosa fare per metterli in difficoltà ed andremo in campo per metterli in difficoltà. Sarà una partita spettacolare: noi vogliamo fare male, loro anche. Dobbiamo fare attenzione alle loro ripartenze“.

Il difensore italiano sarà titolare nella formazione che affronterà la squadra capitolina: scopri qui le scelte dei due tecnici per Lazio-Inter.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi