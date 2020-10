Lazio-Inter, Paganin (Inter TV): “Hakimi? Rischia multa per eccesso di velocità!”. Poi loda il suo feeling sul campo con Sanchez

Clima disteso e sorrisi dilanganti: è questo l’effetto che Achraf Hakimi ha avuto sul popolo interista. L’esterno proveniente dal Real Madrid – prossimo avversario dell’Inter in Champions League nella fase ai gironi – è stata la più grande affermazione delle prime due partite della formazione meneghina. Un’autentica rivelazione, per chi invece non lo aveva mai visto giocare.

Dagli studi di Inter TV l’ex giocatore Massimo Paganin ha parlato così del giocatore marocchino: “Deve stare attento: corre a 33 km/h, quindi in alcune zone del centro di Milano potrebbe addirittura prendere una multa (ride)…Ha grande capacità tecniche, fa le cose con tanta naturalezza e semplicità. L’Inter ha fatto un grande acquisto, lui è un ’98 e quindi ha solo 22 anni. Deve migliorare ancora ma è forte e lo stiamo scoprendo tutti. Contro la Fiorentina vediamo quanta rapidità ha avuto nel trovarsi coi compagni, soprattutto con Sanchez nell’occasione del gol. E’ stato bravo a darla di prima, altrimenti non avrebbe avuto il tempo di poter giocarla così bene. Contro il Benevento fa un uno-due ancora con Sanchez, che è molto bravo a trovarlo ed a dargli palloni nello spazio“.

