Mercato – Dalla Premier piovono offerte per Barella. Ma per l’Inter è fra i tre ‘incedibili’ nella rosa

Non ha praticamente sbagliato mezza partita in questa stagione Nicolò Barella, sia con l’Inter che con la maglia della Nazionale Italiana. E pensare che lo scorso anno, giusto nelle prime dieci partite della stagione, il suo approccio con la maglia nerazzurra era stato piuttosto timido, o comunque meno imponente rispetto a come si era presentato invece Stefano Sensi. Ad un anno di distanza si è ribaltato un mondo e il centrocampista cagliaritano viene indicato da molti come il più forte in questo momento nel panorama calcistico italiano.

Chiaramente le ottime prestazioni degli ultimi tempi non stanno passando inosservate in giro per l’Europa. Più volte s’è detto dell’interesse del Barcellona nei suoi confronti, anche se – stando a quanto raccontato questa mattina dal noto giornalista Fabrizio Romano su calciomercato.com – in questo momento è soprattutto dalla Premier League che stanno arrivando le principali manifestazioni d’interesse sul profilo di Barella.

I tifosi nerazzurri, allo stato attuale, hanno poco di cui temere. L’Inter, infatti, lo scorso settembre ha preso una scelta piuttosto netta, inserendo il centrocampista classe 1997 in quella ristrettissima cerchia di calciatori che la dirigenza ritiene incedibile anche dinnanzi ad un’offerta di mercato faraonica. Barella, insieme a Stefan de Vrij e Romelu Lukaku, è entrato a far parte ufficialmente della spina dorsale della squadra di Conte: cercare di avvicinarlo da adesso in avanti diventerà altamente proibitivo per chiunque ne abbia il coraggio

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<