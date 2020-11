TS – Inter, contatti avviati per Maksimovic. Marotta ha un piano preciso: i dettagli

Gli occhi dell’Inter sono sempre puntati sul mercato. In particolare, quello tra Milano e Napoli potrebbe rivelarsi un asse molto caldo e i nomi in ballo sono diversi. A Gattuso piace da tempo Vecino, che nell’ultima finestra di mercato era stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, un calciatore su cui Marotta potrebbe concentrarsi è Maksimovic, considerando un rinforzo importante per la difesa.

Il serbo classe ’91 è in scadenza di contratto nel 2021 e il club di Suning starebbe pensando ad un acquisto a costo zero. L’Inter avrebbe già preso informazioni attraverso il suo agente Fali Ramadani e le cifre dell’operazione sono abbordabili: al momento il centrale del Napoli guadagna 2,5 milioni a stagione e il suo arrivo, secondo il quotidiano torinese, potrebbe facilitare la partenza di Skriniar.

