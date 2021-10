Mercato, Biasin sicuro: “Tranquilli, l’Inter si muoverà a gennaio”

Buone notizie per i tifosi

L'ufficializzazione dell'enorme perdita a bilancio dell'Inter, 246 milioni, la più grande di sempre in Serie A, non fa certo dormire sonni tranquilli nerazzurri. Come sottolineato dal dirigente nerazzurro Alessandro Antonello oggi a Il Sole 24 Ore, va anche però tenuto conto dei fatti straordinari dell'esercizio scorso: San Siro chiuso, intoppi con gli sponsor e buone uscite a Conte, Joao Mario e Nainggolan. Eventi che non si ripresenteranno più tutti insieme. Nel prossimo, quando verranno messe a registro le cessioni di Hakimi e Lukaku ed il prestito di Oaktree, le cose andranno decisamente meglio.