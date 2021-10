Mercato – Brozovic, missione rinnovo: PSG e United in agguato

L'Inter deve accelerare

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Brozovic potrebbe però rivelarsi più complesso del previsto. Il centrocampista infatti è in scadenza nel giugno 2022 e, più ci si avvicina a gennaio, tanto più si accende il mercato dei parametri zero. Il dialogo tra la società ed il padre-agente del giocatore è già avviato da tempo, ma non c'è stata ancora l'accelerata decisiva. Come mai? Per il ricco ritocco al rialzo chiesto da Brozovic, che chiede almeno 6 milioni di euro a fronte dei 4,5 che sarebbe intenzionato a mettere sul piatto il club. Una cifra importante, specie per un'Inter che ha bisogno di abbassare il monte ingaggi per arginare l'emorragia post pandemica.