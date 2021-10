Verso Sassuolo-Inter: le probabili scelte di Inzaghi e Dionisi

Squadra che fa punti non si cambia

Pietro Magnani

Nemmeno il tempo di assimilare la parziale delusione di Champions dopo il pareggio a reti bianche con lo Shakhtar Donetsk, che l'Inter deve già rimettersi in moto. Sabato sera infatti alle 20.45 i nerazzurri saranno ospiti del Sassuolo di Dionisi. Inzaghi, con la sosta imminente prima di un tour de force terribile con 7 partite cruciali in meno di un mese, non sembra aver intenzione di concedere riposo ai propri titolarissimi.

Stando a quanto riportato da TuttoSport infatti, il tecnico ex Lazio ha intenzione di confermare l'11 tipo visto sinora. In porta e in difesa nessun dubbio, con Handanovic protetto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo al fianco del duo Barella-Brozovic ritornerà poi Calhanoglu, partito dalla panchina martedì. Sulle fasce poi quasi certo la staffetta, con Darmian e Perisic titolari al posto di Dumfries e Dimarco, piuttosto sottotono contro lo Shakhtar. In avanti poi confermato il duo Dzeko-Lautaro.

Correa infatti si è allenato più intensamente di tutti gli altri ieri, ma sente ancora dolore dopo la botta al bacino rimediata contro il Bologna. Probabile quindi un suo impiego a gara in corso dalla panchina. Per i padroni di casa in forte dubbio il portiere Consigli: pronto a sostituirlo il 41 enne Pegolo. Queste le probabili formazioni del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.