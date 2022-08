Mercato – Il Chelsea molla Casadei? I Blues ufficializzano Chukwuemeka

Cesare Casadei potrebbe, il condizionale è d'obbligo, essere al sicuro. Il Chelsea infatti, incassato il primo no dell 'Inter per il gioiellino della Primavera, ha virato su altri obbiettivi, acquistando dall'Aston Villa il giovane Chukwuemeka .

Parziale sospiro di sollievo quindi per l'Inter, che era disposta a cedere il ragazzo solo con diritto di recompra, cosa che i Blues non avrebbero accettato. Ora potrà riprendere i discorsi con Sassuolo e Torino, società disposte a stare alle regole nerazzurre. Attenzione però ad un possibile ritorno del Chelsea. Nei piani dei londinesi infatti, Casadei si sarebbe dovuto aggregare all'Under 23 e non alla prima squadra. Un nuovo assalto quindi non è del tutto da escludere da qui a fine mercato.