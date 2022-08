Mercato – Inter, 3 nomi nel caso dovesse partire Dumfries

Secondo Tuttosport, il rischio di perdere Dumfries per l 'Inter è piuttosto concreto. Il Chelsea infatti farebbe sul serio e la prima offerta da 25 milioni era solo di "riscaldamento". L'Inter ne chiede almeno 40 e non è escluso che i Blues possano avvicinarsi a tale cifra. Inzaghi ovviamente però non sarebbe molto lieto della cessione dell'olandese, trovandosi ai nastri di partenza con in bilico i punti cardine del suo gioco, le fasce.

Per questo ieri la dirigenza si è recata in blocco ad Appiano per rassicurarlo. Dumfries se ne andrà solo in caso di offerta irrinunciabile e, in quel caso, al tecnico verrebbe "regalato" un titolare per smorzare sul nascere i mugugni. Il primo nome della lista sarebbe quello di Singo del Torino, profilo simile a Dumfries che ha impressionato nella scorsa stagione. Dopo "lo sgarbo" su Bremer e l'operazione Lazaro, non è escluso che il Toro voglia farsi perdonare. In alternativa Inzaghi vorrebbe Lazzari, suo pupillo alla Lazio e finito ai margini con Sarri, ma con Lotito non è mai facile trattare, specie proprio dopo l'addio del tecnico la passata stagione.