Zenga sull’Inter: “In porta serve un titolare fisso, Inzaghi scelga”

Walter Zenga , leggendario portiere dell 'Inter da molti considerato il più forte della storia nerazzurra, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione in casa nerazzurra in vista della partenza del campionato ormai alle porte. Queste le sue parole:

"Nei panni di Inzaghi sarei felice per il ritorno di Lukaku . Romelu sposta gli equilibri e cambierà un po' anche il modo di giocare dell'Inter. Poi a centrocampo ha aggiunto due giocatori importanti come Asllani e Mkhitaryan . Uno è il futuro, l'altro è a fine carriera ma può far rifiatare gli altri centrocampisti. Dybala? Io pensavo l'Inter avrebbe venduto Lautaro e inserito Dybala , comprando Bremer e magari un altro centrale. Rimanendo anche il Toro però, sarebbe stato difficile inserire Dybala senza cambiare modulo. Poteva solo alternarsi con uno dei due".

"Sono preoccupato per Gosens. Robin è ancora un'incognita e Perisic ti garantiva 50 partite l'anno ad alto livello. E anche per Dimarco. Lui è un quinto, non un terzo di difesa. Quindi l'Inter ha solo 3 centrali di ruolo, gli altri sono tutti adattati. Figuriamoci se dovesse partire Skriniar. Non puoi stare tranquillo fino a fine agosto. Se arriva un'offerta da 70 milioni il club lo vende, ma poi Inzaghi cosa fa? Chi prendi al suo posto?"