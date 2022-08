Mercato – L’Inter sfida il Milan? Per la difesa spunta Tanganga

Sia Inter che Milan sono a caccia di un difensore centrale, possibilmente giovane e che non costi troppo. Soprattutto i nerazzurri, giocando con la difesa a 3, al momento hanno solo 3 centrali di ruolo, con una panchina fatta esclusivamente da adattati. In attesa di scoprire il futuro di Skriniar perciò, la dirigenza potrebbe pensare ad uno sgarbo ai cugini.

I rossoneri da tempo seguono Japhet Tanganga, 23 enne centrale che al Tottenham sta trovando pochissimo spazio. Il ragazzo ha dimostrato di avere buone qualità e, all'occorrenza di saper fare anche il terzino, dote importante in ottica difesa a tre. Secondo Corriere della Sera l'Inter starebbe pensando seriamente di inserirsi per il difensore che ha tutte le carte in regola per diventare il jolly difensivo di cui ha bisogno Inzaghi. La sua valutazione dovrebbe aggirarsi sui 10-12 milioni.