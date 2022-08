Dove vedere Inter-Villarreal: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per assistere al match amichevole

Pietro Magnani

Inter-Villarreal, ultima amichevole dei nerazzurri, è in programma per sabato 6 agosto 2022 alle ore 20.45. La squadra di Inzaghi scenderà in campo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara.

Avvicinandosi sempre più allo start del 13 agosto, in questa ultima amichevole vedremo in campo probabilmente per più minuti la formazione titolare. A questo proposito, è molto probabile che per la partita tornino disponibili da titolari sia Milan Skriniar che Robin Gosens, dopo essersi lasciati alle spalle i recenti problemi fisici. Una sfida non certo semplice, contro una semifinalista di Champions League.

DOVE VEDERE INTER-VILLARREAL

Inter-Villarreal sarà trasmessa in diretta in esclusiva su tutti i canali ufficiali dell'Inter. Potrete guardarla in diretta su Inter TV, sul sito ufficiale nerazzurro e sull'app del Club. I tifosi nerazzurri potranno scegliere la telecronaca in italiano (con la voce di Roberto Scarpini) o in inglese (con quella di Thomas Lawrence).