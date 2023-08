Con l’infortunio di Acerbi nelle scorse ore diventa ancor più di attualità per il mercato dell’Inter la ricerca di un nuovo difensore che potrebbe essere l’ultimo colpo di completamento dell’estate interista. Sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sono tanti nomi e gli uomini mercato stanno valutando la soluzione migliore dal punto di vista tecnico e economico. Secondo La Gazzetta dello Sport con l’avvicinarsi della fine del mese di agosto e dunque del mercato, si sta valutando anche la possibilità di fare come l’anno scorso un colpo ‘alla Acerbi’: “un giocatore esperto, di sicuro affidamento, dal costo contenuto e prendibile a condizioni favorevoli”. In questo senso secondo indiscrezioni inglesi, si legge sul quotidiano, nei giorni scorsi sarebbero stati proposti Joel Matip del Liverpool e Gabriel Paulista del Valencia, i quali però non avrebbero raccolto particolari consensi al momento.

L’opinione di Passione Inter

Entrambi arrivano da una stagione di difficoltà, visti i risultati di Liverpool e Valencia. Matip, classe ’91, ha grande esperienza e fisicamente integro (solo un problema al polpaccio nell’ultima annata) ma vista la provenienza spaventa più per i costi dell’ingaggio. Gabriel Paulista invece ha un anno in più e non ha mai fatto quel salto di qualità che ci si aspettava: dopo un grave infortunio al ginocchio nella stagione 21/22, l’anno scorso ha perso il posto da titolare.