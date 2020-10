Mercato – Con Darmian la difesa è al completo, Pirola via in prestito?

A soli 18 ha già esordito in Serie A e vanta della grande stima di Antonio Conte: Lorenzo Pirola è l’uomo del futuro in casa Inter, ma ora con l’arrivo di Darmian e la permanenza di Ranocchia lo spazio si è ulteriormente ristretto e l’idea di andare a giocare in prestito non è più cosi improbabile.

Come riporta Nicolò Schira infatti su Pirola è forte l’interesse di tre squadre di Serie B: Lecce, Pescara e Monza vorrebbero inserire il giovane nel proprio organico per farlo giocare titolare. Conte ha già dato, a malincuore, il via libera mettendo come unico vincolo il ritorno immediato nella prossima stagione.

Quest’anno la volontà dell’Inter è di vincere subito e non c’è spazio e tempo per far crescere Pirola; l’esperienza della retroguardia nerazzurra è il punto forte con Kolarov e Darmian gli ultimi innesti over 30.

