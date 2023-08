L’addio di Joaquin Correa è sempre più probabile e l’Inter aspetta solo di ricevere l’offerta giusta per cedere l’attaccante argentino in questi ultimi giorni di mercato. Sul giocatore ci sarebbero alcuni club che si sono fatti avanti in queste ore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ultima squadra a farsi avanti per il Tucu sarebbe stata il Siviglia, che potrebbe riportarlo in Andalusia dopo 5 anni. Nelle scorse ore, invece, si sarebbero fatte avanti anche il Real Betis e il Torino. A questo punto del mercato, i nerazzurri sarebbero disposti ad accettare anche solo una cessione in prestito.

La dirigenza interista, peraltro, ha già pronto il sostituto: Alexis Sanchez. Il cileno scalpita e si è promesso all’Inter da tempo, dopo essersi svincolato dal Marsiglia. Per lui sarebbe pronto uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione.

L’opinione di Passione Inter

Le difficoltà dell’Inter nel trovare una nuova collocazione a Correa raccontato bene il poco appeal che il Tucu ha in questo momento. Le due stagioni in nerazzurro hanno abbassato di molto il suo status e una nuova esperienza potrebbe essere l’occasione giusta per rivalutarsi. Al suo posto, il ritorno di Sanchez: al netto di tutti i dubbi legittimi sul cileno, si tratterebbe comunque di un profilo in grado di dare maggiori garanzie.