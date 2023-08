Ecco perché Inzaghi HA PREFERITO Pavard all’attaccante

Benjamin Pavard è pronto a diventare un giocatore dell’Inter nelle prossime ore. I nerazzurri hanno l’accordo con il Bayern Monaco e con il giocatore: operazione da 30 milioni di euro più bonus e contratto fino al 2028 per il francese, fortemente voluto da Simone Inzaghi.

Lo spiega La Gazzetta dello Sport: il tecnico voleva fortemente un giocatore importante e di grande personalità, in grado di colmare la perdita di esperienza internazionale, legata ai tanti addii dell’ultima sessione di mercato. Anche dal punto di vista tattico, per Inzaghi è sembrato essere più importante colmare il vuoto lasciato da Skriniar.

Ecco, allora, che l’Inter ha dirottato tutte le sue risorse sul difensore francese e non sull’attaccante, facendo anche un investimento molto importante e non scontato. Pavard, infatti, era in scadenza di contratto nel 2024 e avrebbe potuto firmare a costo zero tra qualche mese. Inzaghi, però, lo voleva subito e la società lo ha accontentato.

L’opinione di Passione Inter

Pavard è stata un’esplicita richiesta di Inzaghi, non sembrano esserci troppi dubbi in merito. La considerazione del tecnico è legittima: affidarsi solo a Darmian, sperando che possa ripetere la grande stagione dell’anno scorso, sarebbe stato rischioso. Ora resta da capire se la scelta di sacrificare il budget per l’attaccante si rivelerà corretta o meno.