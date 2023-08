Pavard titolare già a Cagliari? Possibile solo a una condizione

Il passaggio di Benjamin Pavard all’Inter è in via di definizione: i nerazzurri hanno l’accordo con il Bayern Monaco e con il giocatore, tanto che già tra domani e dopodomani il giocatore potrebbe arrivare a Milano.

Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi spera di averlo a disposizione già per la sfida contro il Cagliari, in programma lunedì prossimo. L’ipotesi non è da escludere, ma serve il benestare dei bavaresi a far partire il giocatore prima di aver acquistato il sostituto.

Non è impossibile che ciò accada, dal momento che la stessa dinamica si è verificata con l’acquisto di Sommer. In caso di convocazione per la sfida contro il Cagliari, non sarebbe nemmeno da escludere l’esordio da titolare immediato.

L’opinione di Passione Inter

Pavard è un giocatore di grandissimo spessore e fortemente voluto da Inzaghi. Pertanto, un suo impiego da titolare immediato non è da escludere. C’è da capire quando arriverà l’effettiva ufficialità del trasferimento e il tecnico vorrà rischiare di alterare gli equilibri tattici della squadra in così pochi giorni.