Il ritorno di Alexis Sanchez all’Inter sembra essere un’ipotesi sempre più concreta. Il cileno, infatti, avrebbe rifiutato altre offerte e starebbe aspettando solo la cessione di Correa per tornare a vestire i colori nerazzurri. Un desiderio che il giocatore ha manifestato anche ai suoi ex compagni.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, anche lo spogliatoio dell’Inter sarebbe in fermento per il possibile ritorno di Sanchez, con tanti giocatori che avrebbero ripreso i contatti telefonici in questi giorni, per chiedere conferme al diretto interessato.

“Ma allora torni davvero?”, questa la domanda. Sanchez, dal canto suo, avrebbe confermato il suo desiderio di essere di nuovo nerazzurro, ma non avrebbe potuto sbilanciarsi più di tanto, dal momento che molto dipende dal futuro di Correa.

L’opinione di Passione Inter

Le parole di Marotta di ieri non lasciano molti dubbi: Sanchez sarà la quarta punta dell’Inter se si troverà una collocazione per Correa. L’argentino sembra ormai essere un corpo estraneo e un avvicendamento in attacco non può che giovare all’attacco nerazzurro.