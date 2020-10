Mercato – Dalla Germania rivelano che l’Inter voleva scambiare Eriksen con Boateng

Poteva essere l’ultimo colpo di mercato della sessione estiva: Boateng all’Inter ed Eriksen al Bayern Monaco. I bavaresi erano molto interessati al regista danese per avere in rosa un giocatore da affiancare a Thomas Muller, ma non sono stati disposti a cedere il difensore centrale.

Come riporta il sito tedesco Sky Sport lo scambio sarebbe stato alla pari: l’Inter non avrebbe fatto una minusvalenza dopo l’acquisto dal Tottenham e avrebbe avuto un difensore che Conte stima molto. Appena tornato da un infortunio però, il Bayern Monaco ha preferito tenere in rosa Boateng e puntare ancora su di lui.

Eriksen alla fine è rimasto all’Inter e dopo un avvio di campionato con un minutaggio molto basso, si candida a un ruolo da protagonista anche in vista derby.

