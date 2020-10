Prima il mercato, ora il derby: Perisic e Brozovic tornano protagonisti

Sarà un derby decisamente particolare quello in programma sabato alle 18:00 a San Siro tra Inter e Milan. L’assenza di pubblico sarà il fattore principale ma anche le varie assenze causa Covid andrà ad influenza il Derby di Milano numero 226 della storia. Tra i protagonisti – come riporta La Gazzetta dello Sport – ci saranno anche Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic.

I due croati si “prendono” il derby dopo un’estate ed una sessione di calciomercato molto turbolenta: entrambi infatti sembravano ad un passo dall’addio. Perisic dopo la vittoria del Triplete con il Bayern Monaco poteva restare in Germania, ed invece è tornato a Milano per giocarsi le sue carte ed Antonio Conte potrà contare su di lui per la fascia sinistra. Brozovic invece non ha ricevuto offerte importanti per il trasferimento, nonostante fosse stato messo sulla lista dei partenti dalla società nerazzurra.

Entrambi i calciatori nei derby recenti sono stati decisivi: Brozovic è andato a segno in entrambi i match della scorsa stagione. All’andata ha sbloccato il risultato, al ritorno ha dato il via alla rimonta del secondo tempo. Perisic invece ha collezionato ben 3 assist ed ha timbrato la rete del pareggio al 92′ nel derby del 2016 con Stefano Pioli – ora sulla sponda opposta del Naviglio – in panchina. A prescindere dalla sfida contro il Milan il duo croato diventerà fondamentale in questa stagione lunga ed ora, con i problemi Covid che ha colpito la rosa, lo saranno ancora di più.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<