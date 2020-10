Verso Inter-Milan, rientro giovedì per i sudamericani. Scelte ridotte al minimo per Conte

Non sarà una settimana facile per Antonio Conte, costretto a preparare il derby contro il Milan in programma sabato pomeriggio alle 18:00 in piena emergenza. Molti giocatori della rosa infatti sono attualmente indisponibili, tra gli impegni con le rispettive nazionali e la positività al Covid-19.

Il tecnico dell’Inter – come riporta La Gazzetta dello Sport – riavrà i sudamericani soltanto giovedì, e quindi con una sola giornata a disposizione per prepararsi alla stracittadina. Dal fronte europeo invece arrivano notizie più incoraggianti, sia per il rientro sia per gli impegni. Marcelo Brozovic infatti sarà squalificato per la prossima gara di Nations League della Croazia, e tornerà ad Appiano Gentile fresco per il Milan. La fortuna e i commissari tecnici, poi, dovranno fare il resto.

