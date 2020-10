Dal derby all’Atalanta passando per il Real Madrid: lo sprint dopo la sosta dell’Inter

Si entra nel vivo di questa stagione molto particolare per tutto ciò che sta accadendo. Dopo la sosta per le nazionali di queste settimane si inizierà a fare sul serio ed i club – in particolar modo quelli impegnati nelle coppe europee – saranno costretti ad una serie di impegni ravvicinati. L’Inter infatti dovrà giocare sette match in appena 23 giorni, a partire dal derby di sabato pomeriggio contro il Milan.

Dalla sfida con i rossoneri fino al match di Bergamo contro l’Atalanta in programma l’8 novembre ci saranno anche le tre partite d’andata del girone di Champions League, iniziando dal Borussia Mönchengladbach e finendo alla super sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Quattro partite di Serie A (Genoa e Parma oltre alle già citate Milan e Atalanta) e tre di Champions League: un mini ciclo che può rappresentare già un crocevia importante. Antonio Conte spera di recuperare gli indisponibili per riuscire a gestire al meglio tutte le forze a sua disposizione.

