Volendam, si presenta Mulattieri: “Obiettivo superare i 16 gol della scorsa stagione, i nuovi compagni…”

E’ stato uno dei protagonisti della scorsa stagione per l’Inter Primavera, Samuele Mulattieri ha lasciato Milano per una nuova avventura in Olanda nel Volendam, squadra militante nella Eerste Divisie. Oggi l’ex attaccante nerazzurro si è presentato ai canali social del club, scegliendo anche la maglia numero 9.

Ecco le sue parole: “Sono molto contento di essere qui, ho avuto una buona impressione L’ambiente è bello, spero di poter aiutare la squadra. Sono un attaccante a cui piace giocare su tutto il fronte offensivo, ho giocato prevalentemente seconda punta ma comunque posso adattarmi a qualsiasi situazione. L’anno scorso ho fatto 16 gol e adesso spero di aumentare il mio scorer. I compagni di squadra sono molo disponibili e mi stanno aiutando anche sulla lingua. Jonk? So che è stato un grande giocatore, ci ho parlato e spero di aiutare la squadra. L’obiettivo è fare più gol possibili, sperando di andare sempre più in alto”.

