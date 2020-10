Lukaku re dei bomber a livello internazionale: meglio di Ronaldo e Messi

Romelu Lukaku si conferma un bomber infallibile: in Serie A, in Europa League e anche con la sua Nazionale, il Belgio. L’attaccante vanta infatti la miglior media realizzativa a livello internazionale, davanti anche a Messi e Cristiano Ronaldo.

53 reti in 86 partite per Lukaku, mentre Messi e Ronaldo si “limitano” rispettivamente a 71 gol in 139 presenze con l’Argentina e 101 in 167 gettoni con il Portogallo. Il belga sta trascinando la sua Nazionale e anche nell’ultima partita di Nations League è andato a segno nonostante la sconfitta contro l’Inghilterra.

