Mercato – Darmian ha firmato con l’Inter: slitta a domani l’ufficialità?

Nonostante l’affare fosse chiuso da diverse settimane, solamente nella giornata odierna Matteo Darmian è diventato un nuovo calciatore dell’Inter. Grazie alle cessioni messe a segno dal club nerazzurro negli ultimi giorni sul mercato, finalmente il terzino ormai ex Parma ha ottenuto il via libera per il trasferimento che stava aspettando da diverso tempo dopo la promessa strappata la scorsa estate al suo arrivo presso la formazione emiliana dal Manchester United.

Come riferito da tuttomercatoweb.com, Matteo Darmian ha già firmato il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni. Un vero e proprio jolly chiesto espressamente da Antonio Conte, che già in Nazionale aveva avuto modo di allenarlo con ottimi risultati. Il ragazzo, che questa mattina all’alba è sbarcato a Milano, ha svolto prima le visite mediche presso l’Humanitas di Rozzano e poi ha ottenuto l’idoneità sportiva al Coni. Solamente nel tardo pomeriggio, presso la sede nerazzurra, sono arrivate le ultime firme sul contratto.

