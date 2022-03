Mercato – Jonathan David vuole una big, spunta una nuova rivale per l’Inter

I nerazzurri hanno una rivale in più

Jonathan David, attaccante canadese del Lille , è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti del calcio per i prossimi anni. Veloce, agile e letale, il 22 enne sta stupendo tutti in Ligue 1 e, ovviamente, le sue prestazioni non stanno passando inosservate. Sono diverse le big europee ad avere messo gli occhi su di lui, tra cui, parrebbe, anche l' Inter .

Certo per finanziare il suo acquisto, visto il costo proibitivo, servirebbero delle cessioni eccellenti o un nuovo socio che immetta parecchia liquidità "fresca". Il suo valore infatti, al momento, si assesta sui 45-55 milioni di euro, tanti per le casse nerazzurre attuali. Secondo quanto riportato dal Daily Express sul ragazzo, oltre al Newcastle, si sarebbe inserito con prepotenza un altro club di Premier League, l'Arsenal. I Gunners sono noti per puntare forte sui giovani, così come per le grandi disponibilità economiche, non sempre utilizzate con criterio. Spunta quindi una nuova pericolosa concorrente per l'Inter?