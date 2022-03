Cosa vogliamo (ri)vedere dall’Inter questa sera contro il Milan

Cosa non si sta vedendo più nell'Inter di Inzaghi?

La partita di Coppa Italia di stasera rappresenta una grande occasione per l' Inter . Il primo stimolo è quello della qualificazione alla finale, che manca da ormai 11 anni. Il secondo è di natura psicologica: il match di oggi non conterà ai fini del campionato, ma può lanciare un messaggio.

I nerazzurri di Inzaghi hanno l'opportunità di mostrare il meglio di loro stessi, cosa che non hanno fatto nelle ultime partite. Ma cosa davvero vogliamo rivedere? Cosa ha perso l'Inter in termini pratici, oltre alla brillantezza mentale e fisica?

Un primo dato che salta all'occhio è la pericolosità persa sui calci piazzati. Dall'inizio del 2022, i nerazzurri hanno segnato due gol da palla inattiva (in undici partite): a differenza del periodo precedente, dove i gol erano stati 9 (in 25 partite). La media gol su calcio piazzato, insomma, si è più che dimezzata. Questo, nonostante non ci sia stata una diminuzione di corner guadagnati a partita, anzi, è rimasta più o meno la stessa.