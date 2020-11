Obiettivo quarta punta, Giroud strizza l’occhio all’Inter: “Farà pressioni per l’addio al Chelsea”

Il calciomercato di gennaio dell’Inter ripartirà esattamente da dove è finito quello di settembre. L’obiettivo principale, al netto delle cessioni, sarà quello di portare a Milano una quarta punta di spessore, dato che le prospettive di utilizzo di Andrea Pinamonti non sembrano particolarmente rosee. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un assist importante in questo senso potrebbe arrivare direttamente da un obiettivo per l’attacco, fedelissimo di Antonio Conte: Olivier Giroud.

Secondo il quotidiano, infatti, il centravanti francese potrebbe fare pressioni al Chelsea per lasciarlo partire. Rimasto controvoglia in quel di Londra, fino ad ora è stato utilizzato pochissimo dal tecnico Frank Lampard (2 presenze in Premier League). Motivi, questi, che lo avrebbero spinto a prendere la decisione di voler cambiare aria, con l’Inter di Conte sullo sfondo.

