Mercato – Godin raggiunge l’accordo con il Cagliari: decisivo il contributo dell’Inter

E’ in dirittura d’arrivo l’affare tra l’Inter e il Cagliari per il trasferimento di Diego Godin. Il centrale uruguagio passerà infatti alla formazione di Eusebio Di Francesco a titolo gratuito, dimezzandosi praticamente l’ingaggio rispetto ai 5,8 milioni a stagione percepiti attualmente in nerazzurro. A sbloccare la trattativa è stato proprio il club interista, che ha trovato il giusto compromesso per accontentare entrambe le parti e consentire il raggiungimento di un accordo economico tra Godin e lo stesso Cagliari.

L’ex centrale dell’Atletico Madrid, infatti, siglerà un contratto biennale con opzione per il terzo da 3 milioni di euro a stagione. L’Inter, per facilitare il pagamento da parte del Cagliari, contribuirà pagando un incentivo per la cessione più le prime tre mensilità della nuova stagione. Queste le ultime di calciomercato secondo il giornalista Nicolò Schira: “Accordo tra Diego Godin e il Cagliari: contratto biennale da €3M netti a stagione con opzione per il terzo anno. Il centrale in questi giorni si è allenato con i fuori rosa dell’Inter che coprirà prime 3 mensilità di quest’anno più incentivo all’esodo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<