Muriel sicuro: “Inter rinforzata e favorita in ottica Scudetto. Anche l’Atalanta dirà la sua”

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della prossima Serie A. Come sempre, in questo periodo dell’anno è tempo di previsioni. Non si è sottratto Luis Muriel, colombiano, attaccante dell’Atalanta. Le sue parole sono state riportate dal sito alfredopedulla.com.

Sulla scorsa stagione: “Provo a guardare avanti e spero che quella che sta per iniziare sia una grande stagione come la scorsa. Se non avessimo perso qualche punto in modo evitabile, penso che potevamo lottare per lo scudetto. Io penso che ciò ci possa servire in vista della prossima Serie A”.

Continuando sulle pretendenti al titolo: “Posso dire che l’Inter ha acquistato sicuramente giocatori di grande livello, sarà una delle maggiori candidate alla vittoria finale. Io terrei d’occhio anche il Milan che ha chiuso veramente bene lo scorso campionato. Non sottovaluto nemmeno Napoli, Lazio e Roma che sicuramente faranno bene”.

In chiusura sulla Juve e l’Atalanta: “Per i bianconeri non sarà scontato riuscire a vincere ancora. Saremo in tanti a lottare per il primo posto, compresa la mia Atalanta”.

