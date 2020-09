Inter, svelato il numero di Hakimi in amichevole dopo il ‘giallo del 55’

In attesa che si liberi il 2 di Diego Godin, sempre più vicino ad un trasferimento al Cagliari, non è stato il 55 il numero comparso questo pomeriggio sulle spalle di Achraf Hakimi nella sua prima uscita in amichevole con l’Inter. Contro il Lugano, infatti, ad Appiano Gentile è il 98 il numero sfoggiato dall’ex Borussia Dortmund e Real Madrid sulla nuova maglia nerazzurra. Un chiaro richiamo all’anno di nascita – appunto il 1998 – dopo il giallo dei giorni scorsi.

L’Inter, infatti, per pochissimi minuti aveva annunciato il 55 come numero ufficiale assegnato ad Achraf Hakimi, per poi cancellare immediatamente il post pubblicato sui social. La maglia preferita dal calciatore, vale a dire la 5, attualmente è infatti occupata da Roberto Gagliardini. Per questo motivo, una volta ceduto Godin al Cagliari, potrebbe diventare il 2 il suo numero in nerazzurro, in attesa di comunicazione ufficiale da parte del club. Si scambiano invece i numeri Perisic e Nainggolan rispetto a quelli di due anni fa: 14 per l’esterno croato e 44 per il centrocampista belga.

